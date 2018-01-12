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13 января Суббота

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В Башкирии на Старый Новый год пройдут масштабные рейды ГИБДД

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на Старый Новый год пройдут масштабные рейды ГИБДД Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии на Старый Новый год пройдут масштабные рейды ГИБДД Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии на Старый Новый год пройдут рейды ГИБДД. 13 и 14 января сотрудники республиканской Госавтоинспекции будут выявлять нарушителей правопорядка, прежде всего нетрезвых водителей.

В ГИБДД по РБ попросили всех водителей с пониманием отнестись к подобным остановкам. Главная задача автоинспектора — предотвратить возможное ДТП по вине пьяного водителя, от которого не застрахован никто.

В ведомстве также обратили внимание водителей на то, что в связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега на дорогах образовались снежный накат и гололедица. Местами по республике затруднено движение транспорта. Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными.

Теги: ГИБДД, рейды
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