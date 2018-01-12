В Уфе ищут волонтеров для поисков пропавшего подводника Фото: соцсети В Уфе ищут волонтеров для поисков пропавшего подводника Фото: соцсети

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе ищут волонтеров для поисков подводника, пропавшего 4 января на реке Уфимке в микрорайоне Сипайлово. 29-летний уфимец Ильшат Нургалиев вместе с другом отправился на подводную охоту. Мужчина нырнул в реку и не вынырнул. Всё это время его искали родственники, спасатели-водолазы, но безрезультатно. 11 января поисковые работы были прекращены.

С призывом продолжить поиски Ильшата вышли подводники республики. Они обращаются к горожанам с просьбой помочь найти тело утонувшего мужчины, чтобы родные смогли его достойно похоронить. В ближайшие выходные требуется помощь волонтеров, рыбаков с бурами, бензопилами и лодками. Планируется поставить придонные ловушки, подводники по возможности будут работать на открытой воде. Сейчас поиски ведутся на участке реки от Тужиловки до Пугачевского моста.

«Вся надежда сейчас на волонтеров, у нас есть всего три дня — потом наступят сильные морозы, всё замерзнет», — говорят родственники.