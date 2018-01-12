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13 января Суббота

Уфа   °

В Башкирии объявлен конкурс на лучшую эмблему Года семьи

ОБЩЕСТВО

В Башкирии объявлен конкурс на лучшую эмблему Года семьи Фото: Олег Яровиков

В Башкирии объявлен конкурс на лучшую эмблему Года семьи Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане Министерство семьи, труда и соцзащиты населения объявило республиканский конкурс на лучшую эмблему Года семьи.

В конкурсе могут принять участие как отдельные граждане, так и организации. Заявки принимаются в электронном виде и на бумажном носителе с 15 января по 26 января 2018 года по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 325. Телефон: (347) 218-07-62. Электронная почта: Ahmedianova.ER@bashkortostan.ru.

Файл с изображением не должен превышать 6 Мб, для растровой графики размер не менее А4 при 300dpi, формат tiff, psd (до CS5 версии включительно), для векторной графики форматы ai, eps (Adobe Illustrator, CS4 версии), либо cdr.Corel (до версии Х3).

Все надписи должны быть переведены в кривые. Цветовые модели — RGB, CMYK.

Теги: Год семьи
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