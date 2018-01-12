Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.60 ↓

EUR 68.25 ↓

13 января Суббота

Уфа   °

Почти 500 детей-сирот из столицы Башкирии обрели любящие семьи

ОБЩЕСТВО

Почти 500 детей-сирот из столицы Башкирии обрели любящие семьи Фото: фотоархив семьи Решетниковых

Почти 500 детей-сирот из столицы Башкирии обрели любящие семьи Фото: фотоархив семьи Решетниковых

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 2017 году в Уфе 491 ребенка-сироту удалось устроить в семьи. В прошлом году цифра была меньше — 412 детей.

Подводя итоги работы отрасли, начальник Управления по опеке и попечительству столицы Татьяна Квасникова отметила, что в кровные семьи было возвращено 110 детей, в том числе 92 ребенка вернулись к родным родителям из учреждений, 18 — из-под опеки. 160 детей устроены в приемные семьи и переданы на усыновление.

В настоящее время на учете и сопровождении органов опеки находятся 2236 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сопровождении после возврата в кровную семью находятся 213 семей, них воспитываются 367 детей.

Теги: дети-сироты, опека и попечительство
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть