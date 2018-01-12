Почти 500 детей-сирот из столицы Башкирии обрели любящие семьи Фото: фотоархив семьи Решетниковых Почти 500 детей-сирот из столицы Башкирии обрели любящие семьи Фото: фотоархив семьи Решетниковых

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 2017 году в Уфе 491 ребенка-сироту удалось устроить в семьи. В прошлом году цифра была меньше — 412 детей.

Подводя итоги работы отрасли, начальник Управления по опеке и попечительству столицы Татьяна Квасникова отметила, что в кровные семьи было возвращено 110 детей, в том числе 92 ребенка вернулись к родным родителям из учреждений, 18 — из-под опеки. 160 детей устроены в приемные семьи и переданы на усыновление.

В настоящее время на учете и сопровождении органов опеки находятся 2236 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сопровождении после возврата в кровную семью находятся 213 семей, них воспитываются 367 детей.