Владимир Путин назвал Мустая Карима выдающимся поэтом России Фото: ИА «Башинформ» Владимир Путин назвал Мустая Карима выдающимся поэтом России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В предисловии к «Антологии современной литературы народов России» Президент страны Владимир Путин назвал Мустая Карима выдающимся поэтом России. Московская международная книжная выставка-ярмарка определила «Книгой года» «Антологию современной литературы народов России», объединяющую 229 поэтов XX-XXI веков, пишущих на 57 языках.

По словам ответственного редактора издания писателя Максима Амелина, запрос на большое и трудновыполнимое общее дело назрел в современном российском обществе, если сотни людей разных национальностей, профессий и статусов смогли объединить душевные и интеллектуальные усилия ради воплощения важной для страны идеи.

«Презентация Антологии прошла в Москве во время проведения Книжного фестиваля «Красная площадь» в июне прошлого года, где из нашей республики приняли участие я и Зульфия Ханнанова как авторы, включенные в этот уникальный сборник. Мне, как члену Федерального редакционного совета Программы поддержки национальных литератур, необходимо было представить башкирскую поэзию достойно, ярко, чтобы она не затерялась в общем хоре голосов, тем более что в предисловии к Антологии Президент страны Владимир Путин назвал имя Мустая Карима в числе выдающихся поэтов России. Книга отмечена на федеральном уровне, и это справедливо, поскольку многонациональная литература России — наше общее достояние. Кроме того, в декабре увидела свет «Антология детской литературы народов России» и скоро выйдет Антология прозы. Проект реализуется впервые в истории новой России, не имеет аналогов в отечественном и в мировом книгоиздании», — прокомментировала заместитель Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Юмабика Ильясова, принимавшая активное участие в подготовке раздела башкирской литературы Антологии, где стихи представлены на русском и башкирском языках.