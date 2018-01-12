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Уфа   °

В Уфе закрыли «Службу спасения 112»

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе прекратила свою деятельность «Служба спасения 112».

В ведомстве пояснили, столичное управление гражданской защиты реорганизовано: оно преобразовано в отдельное МБУ. В его состав войдут три подразделения ликвидированной службы: информационно-диспетчерский центр, поисково-спасательный отряд, чрезвычайный фонд.

Теги: служба спасения 112
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