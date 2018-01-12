В Уфе закрыли «Службу спасения 112»
УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В Уфе прекратила свою деятельность «Служба спасения 112».
В ведомстве пояснили, столичное управление гражданской защиты реорганизовано: оно преобразовано в отдельное МБУ. В его состав войдут три подразделения ликвидированной службы: информационно-диспетчерский центр, поисково-спасательный отряд, чрезвычайный фонд.
«Идея сохранения языка никогда не может быть сопряжена с ограничением» - Лилия Гумерова
В Башкирии молодая семья осталась без крова: сгорел дом, купленный на материнский капитал
Владимир Путин поручит создать звание «Заслуженный журналист России»
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи