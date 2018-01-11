УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

«Идея сохранения языка никогда не может быть сопряжена с ограничением, с созданием некоей отдельной резервации», — заявила Лилия Гумерова. В Совфеде отреагировали на идею сделать русский язык «культурной собственностью» Украины, к чему призывал Андрей Курков. Высказывание украинского писателя прокомментировала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Сейчас очень много делают для того, чтобы русский язык сохранился на территории бывших стран СССР, вообще на территории всего мира. Если мы говорим о сохранении русского языка, то это не должно быть отделение. Это должно быть гуманитарное сотрудничество: фестивали, обмен студентами», — сказала Гумерова.

Лилия Гумерова считает, что язык и культура должны объединять, а не разъединять, сообщает канал RT TV.

Ранее Андрей Курков призвал открыть в стране институт русского языка, чтобы русскоговорящие украинцы могли обособиться от общего «русского мира за пределами России».