Выставка «Культурное наследие Башкортостана» открылась в Нидерландах Фото: Халит Сафин









Выставка «Культурное наследие Башкортостана» открылась в Нидерландах Фото: Халит Сафин

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Выставка «Культурное наследие Башкортостана» открылась в провинции Гелдерланд. В Королевстве Нидерландов сегодня проходит фестиваль «Башкортостан —Нидерланды 2018». Представители официальной делегации республики прибыли в муниципалитет Херде. Одним из первых экспозицию осмотрел Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Нидерландов Александр Шульгин. Познакомила участников фестиваля с представленными работами министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

Для жителей королевства организована фотоэкспозиция документальной и художественной фотографии «Башкортостан — жемчужина России». В экспозицию вошли 40 фотографий известных мастеров республики. Работы посвящены природе, культуре, людям, традициям народов Башкортостана.

В экспозиции представлены фотографии, представляющие промышленность, сельское хозяйство, национальные бренды Башкортостана: башкирский мед и кумыс. Здесь же — самые яркие моменты с фольклорных праздников народов республики (сабантуй, шежере байрамы, праздник курая, масленица).

В культурном центре муниципалитета представлена выставка изделий декоративно-прикладного искусства ГУП БХК «Агидель». В экспозиции — изделия из хлопка, льна, шерсти, трикотажа с башкирским национальным орнаментом, домашний текстиль, национальная стилизованная одежда, палантины, шкатулки, домашняя утварь — кумысницы, чайный набор.

Любители истории смогут оценить бутафорские лук и стрелы, изготовленные Творческой мастерской прикладного народного искусства «Амантай».

В первой половине дня в городе Вийе состоялся круглый стол, на котором научная общественность обсудила роль башкирских воинов в освобождении страны от армии Наполеона в 1813 году.

Участники делегации оценили работы по установке Монумента в честь этого исторического события. Композиция, которая будет состоять из двух памятников — генералу Бенкендорфу и башкирскому всаднику, практически готова, в настоящий момент идут работы по ее установке. Идею по созданию монумента поддержал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, и республика помогает в создании памятника. Голландцы с благодарностью хранят память о наших предках.