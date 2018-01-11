УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Караидельском районе Башкирии молодая семья осталась без крова. Сгорел дом, купленный на материнский капитал, и все имущество.

Как рассказали корреспонденты телеканала БСТ, причиной пожара в бревенчатом доме стал неисправный дымоход. Пострадавших нет, так как вся семья находилась в момент возгорания у бабушки. Молодая семья прожила в доме всего пару месяцев. Теперь родителям с двумя детьми приходится жить в небольшой комнате общежития.

«Привыкли очень к этому дому, как будто всю жизнь там прожили, очень радовались, что свое жилье, наконец-то купили свой дом. Но, к сожалению, не успели даже пожить в нем», — сокрушается Линиза Хаматова-Ясавиева.

Глава семьи приезжает на пепелище нечасто. Говорит, тяжело смотреть на то, что осталось от места, где он с женой планировал растить детей.

Односельчане не оставили молодую семью в беде: помогли деньгами и вещами. С работы Ринату дали небольшую комнату в общежитии. Районные власти выделили делянку леса для нового сруба. Но для начала строительства у семьи не хватает средств. Как и у большинства сельчан, дом не был застрахован из-за того, что жилье было куплено недавно и прописаться в нем они еще не успели.

Помочь молодой семье можно, перечислив деньги на карту Сбербанка 4276 0600 2764 4460, Линиза Хаматова.