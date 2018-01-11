Осторожно, наледь! ГИБДД Башкирии сообщает об опасных участках дорог Фото: автор Осторожно, наледь! ГИБДД Башкирии сообщает об опасных участках дорог Фото: автор

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

ГИБДД по Республике Башкортостан предупреждает водителей об опасных участках дорог. В связи с понижением температуры местами на федеральных и республиканских автодорогах отмечается образование наледи.

Водителям напоминают о соблюдении ПДД на подъемах и спусках, путепроводах. Стоит быть внимательными на следующих участках автодорог:

-​ Москва–Уфа: вблизи Подымаловской развязки, д. Шарипово, с. Исамет.

-​ Уфа-Самара: вблизи п. Кандры, Жуковской развязки, вблизи перекрестка на село Бишкураево

-​ Уфа-Оренбург: в районе перекрестка на Бузовьязы, Стерлибашевского перекрестка, вблизи сёл Толбазы, Зирган

-​ Уфа-Челябинск: вблизи перекрестка Зинино-Жилино, п. Алаторка.

«Призываем водителей быть бдительнее на автодорогах. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, быть внимательным при обгоне длинномерных автомашин, строго выполнять предписания дорожных знаков, соблюдать скоростной режим. Все экипажи ДПС нацелены на оказание помощи участникам дорожного движения», — отметили в дорожно-патрульной службе.

В случаях возникновения внештатных ситуаций водители могут обращаться к инспекторам ДПС республики за необходимой помощью или позвонить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефонам: 235-84-02, 233-27-31.