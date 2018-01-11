Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.99 ↑

EUR 68.05 ↓

12 января Пятница

Уфа   °

У 11-классников Башкирии осталось 20 дней, чтобы определиться с экзаменами по выбору

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

У учащихся 11-х классов осталось совсем немного времени, чтобы определиться с выбором предметов, по которым они будут сдавать ЕГЭ. После 1 февраля выпускники школ уже не смогут изменить список выбранных предметов. Для удобства абитуриентов на сайтах вузов можно найти условия поступления.

Заявление на выбор предметов подается в школу, в которой обучается ученик. Выпускники прошлых лет подают заявление в отделы образования по месту жительства, им при себе необходимо иметь документ о предыдущем уровне образования, оригинал и копию паспорта.

Единый госэкзамен можно будет сдать досрочно — с 21 марта по 11 апреля, в основной этап — с 28 мая по 2 июля и в дополнительный — с 4 по 15 сентября.

В Башкортостане ЕГЭ в 2018 году будут сдавать более 18 тысяч 11-классников.

Теги: образование, ЕГЭ-2018
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть