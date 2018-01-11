УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

У учащихся 11-х классов осталось совсем немного времени, чтобы определиться с выбором предметов, по которым они будут сдавать ЕГЭ. После 1 февраля выпускники школ уже не смогут изменить список выбранных предметов. Для удобства абитуриентов на сайтах вузов можно найти условия поступления.

Заявление на выбор предметов подается в школу, в которой обучается ученик. Выпускники прошлых лет подают заявление в отделы образования по месту жительства, им при себе необходимо иметь документ о предыдущем уровне образования, оригинал и копию паспорта.

Единый госэкзамен можно будет сдать досрочно — с 21 марта по 11 апреля, в основной этап — с 28 мая по 2 июля и в дополнительный — с 4 по 15 сентября.

В Башкортостане ЕГЭ в 2018 году будут сдавать более 18 тысяч 11-классников.