УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Королевстве Нидерландов сегодня открывается фестиваль «Башкортостан —

Нидерланды 2018». Представители официальной делегации республики прибыли в муниципалитет Херде провинции Гелдерланд.

Программа фестиваля очень насыщенна и охватывает сферу научно-культурного сотрудничества регионов.

В настоящий момент историки и общественные деятели Башкортостана и Нидерландов за круглым столом «1813 год. Освобождение Нидерландов от Наполеона» проводят исторический анализ событий 1812-1813 годов. В этих событиях участвовали башкирские воины, которых европейцы называли «северные амуры». Именно они помогли освободить Голландию.

Затем участники торжеств презентуют выставку «Культурное наследие РБ». Для жителей королевства организована фотоэкспозиция документальной и художественной фотографии «Башкортостан — жемчужина России». В экспозицию вошли 40 фотографий известных мастеров республики. Работы посвящены природе, культуре, людям, традициям народов Башкортостана.

В культурном центре муниципалитета представлена выставка изделий декоративно-прикладного искусства ГУП БХК «Агидель». В экспозиции — изделия из хлопка, льна, шерсти, трикотажа с башкирским национальным орнаментом, домашний текстиль, национальная стилизованная одежда, палантины, шкатулки, домашняя утварь — кумысницы, чайный набор.

Любители истории смогут оценить бутафорские лук и стрелы, изготовленные Творческой мастерской прикладного народного искусства «Амантай».

Торжественное открытие фестиваля с концертом мастеров искусств Башкортостана состоится во второй половине дня. Артисты Государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова представят знаменитые башкирские народные танцы: «Башкирский танец с кубызом», «Башкирский казачий танец», «Семь девушек», «Медный каблук», а также русский народный танец «Калинка». В концерте примут участие артисты Башкирской государственной филармонии.

Завершит первый день культурной миссии Башкортостана литературно-музыкальная постановка «Метель» по повести А.С. Пушкина с участием артистов Государственного академического русского драматического театра республики и нидерландского ансамбля «Гексагон».