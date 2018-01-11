Парламент Башкирии вводит ответственность за неисполнение решений антитеррористической комиссии Фото: Олег Яровиков Парламент Башкирии вводит ответственность за неисполнение решений антитеррористической комиссии Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламент Башкортостана вводит ответственность за неисполнение решений антитеррористической комиссии. Соответствующий законопроект был поддержан накануне Комитетом Госсобрания РБ по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам. Ожидается, что он будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании республиканского парламента.

«Антитеррористическая комиссия Башкортостана сформирована по решению Президента России. Данный орган занимается координацией деятельности по профилактике терроризма и ликвидации его последствий, — прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев. — В соответствии с федеральным законодательством решения таких комиссий в регионах обязательны для исполнения органами государственной власти и местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами. Регионы уполномочены самостоятельно установить ответственность за неисполнение решений антитеррористических комиссий. В связи с этим и был подготовлен соответствующий законопроект».

В случае принятия нового закона за нарушение решений антитеррористической комиссии предлагается установить штрафы для граждан от тысячи до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч. За повторное нарушение размеры штрафов составят для граждан от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 80 до 100 тысяч.