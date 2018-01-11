Жители Башкирии получают отсрочку по выплате налога на имущество без пени Фото: Карина Камаева Жители Башкирии получают отсрочку по выплате налога на имущество без пени Фото: Карина Камаева

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Пени за невыплату налога на имущество в Башкортостане начнут начислять с 1 июля. Соответствующий законопроект разработал региональный Минфин. Министр финансов республики Рида Субханкулова представила документ депутатам бюджетного комитета. По ее словам, проект подготовлен для поддержки населения республики в части выполнения своих обязанностей по уплате налога.

«Налог на имущество второй год исчисляется из кадастровой стоимости объекта налогообложения. Дата уплаты налога была 1 декабря 2017 года за 2016 год. В случае несвоевременной уплаты налога за каждый день просрочки начисляется пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России, это 0,026 % от суммы долга за каждый день просрочки», — пояснила министр.

В то же время, согласно федеральному законодательству, регион имеет право принять решение о дате начисления пеней. Минфин предлагает отсрочить начисление пени по налогу на имущество за 2016 год до 1 июля 2018 года. То есть спустя семь месяцев после необходимого срока уплаты налогов.

Как рассказала Рида Субханкулова, сумма данного налога по сравнению с предыдущим годом растет по причине роста кадастровой стоимости объектов жилого и нежилого фонда и поэтапного увеличения коэффициента (за 2015 год он был 0,2, за 2016 — 0,4).

Таким образом, у жителей республики есть возможность выполнить свои налоговые обязательства до 1 июля без начисления пени. Законопроект в первом чтении парламентарии рассмотрят на январском пленарном заседании.