В Башкирии налог на игорный бизнес повысят в два раза Фото: Карина Камаева В Башкирии налог на игорный бизнес повысят в два раза Фото: Карина Камаева

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Министерство финансов Башкортостана представило законопроект о внесении изменений в региональный закон об игорном бизнесе. Проект был внесен в связи с изменением в Налоговый кодекс Российской федерации, где предложено увеличение ставок для организаций, занимающихся этой деятельностью, в два раза. Депутаты профильного комитета Госсобрания рассмотрели его на предмет принятия в первом чтении.

Законопроект предполагает следующее увеличение налоговых ставок: за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы — с семи до 14 тысяч рублей, за один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы — со 125 до 250 тысяч рублей. Законопроектом устанавливается ставка налога для процессинговых центров интерактивных ставок тотализаторов или букмекерских контор в размере трех миллионов рублей.

«У нас в республике под действие законопроекта попадают 13 плательщиков и 130 объектов налогообложения. Общий объем поступления налогов от них составляет семь миллионов рублей. Кроме того, Налоговым кодексом вводятся новые объекты налогообложения — это процессинговые центры интерактивных ставок тотализаторов или букмекерских контор, которые тоже будут облагаться налогом на игорный бизнес», — пояснила министр финансов Башкортостана Рида Субханкулова.

По словам министра, в связи с тем, что объектов налогообложения в республике не так много, общая сумма поступлений в связи с изменением ставок приведет к увеличению данного вида налога на 5 млн рублей.

«Федеральным законодательством центры интерактивных ставок были введены в качестве новых объектов налогообложения в конце 2017 года. Теперь регионам необходимо принять законы, определяющие размер налога для них, — прокомментировал председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев. — С учетом того, что возможности приема ставок у обозначенных центров достаточно широки, и оборот средств у них может быть довольно велик, мы считаем правильным применить в отношении них максимально допустимую федеральным законодательством налоговую ставку в три миллиона рублей. Данная мера, как и предлагаемое нами в этом же законопроекте двукратное повышение налоговых ставок для букмекерских контор и тотализаторов, должна, с одной стороны, способствовать пополнению республиканского бюджета, с другой — сведению к минимуму числа объектов игорного бизнеса».

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на январском пленарном заседании Госсобрания РБ.