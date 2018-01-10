Билеты Уфа-Москва подешевели: улететь можно за 2,5 тыс рублей Фото: Олег Яровиков Билеты Уфа-Москва подешевели: улететь можно за 2,5 тыс рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Теперь из Уфы в Москву можно улететь за 2,5 тыс рублей. Перелетами займется новая авиакомпания — «Комиавиатранс». Ближайший вылет запланирован на субботу 13 января, уфимцев ждет аэропорт Домодедово.

Перелеты по самому популярному направлению будут осуществляться раз в неделю. По субботам самолет Embraer ERJ будет вылетать из Уфы в 5.10. Обратные рейсы запланированы на воскресенье, 22.00.

Самый дешевый билет в одну сторону стоит 2 500 рублей. При таком раскладе стоимость перелета в Москву на уикенд обойдется уфимцу в 5 тыс рублей.