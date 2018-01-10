Жители Башкирии пожаловались ОНФ 1800 раз Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии пожаловались ОНФ 1800 раз Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В адрес Общероссийского народного фронта из Башкортостана поступило около 1800 заявлений. Большинство жалоб касались деятельности управляющих компаний, невыплаты заработной платы, неудовлетворительной работы медицинских учреждений и муниципальных чиновников. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели анализ обращений граждан за 2017 год.

После вмешательства активистов ОНФ судебными органами приостановлена деятельность антенны мобильной связи на территории земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Агиртамак города Туймазы. Горожане обратились в региональное отделение ОНФ с жалобой на то, что монтаж вышки произведен без разрешительной документации и согласия местных жителей, а публичные слушания не проводились.

Также экспертам Народного фронта удалось добиться признания технической ошибкой запрета любительской рыбалки на Нугушском водохранилище. В 2014 году приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации были утверждены правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, которые ввели ограничение на любительское рыболовство на Нугушском водохранилище. Специалисты пермского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства имени Л.С. Берга, которые занимаются исследованиями водных объектов Башкортостана, на запрос о причинах запрета любительской рыбалки ответили, что им не удалось установить, на основании чего были введены данные ограничения.

Член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Эльвира Аиткулова отметила, что в этом году увеличилось количество обращений по проблемам экологии и состоянию дорог.

«Прежде всего это связано с реализацией приоритетных проектов ОНФ, которые направлены на непосредственное участие граждан, — рассказала Эльвира Аиткулова. — Весь год жители республики активно отмечали проблемные объекты на карте незаконных свалок экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» и голосовали за участки дорог, нуждающихся в ремонте, на интерактивном ресурсе проекта ««Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». По всем обращениям, поступившим в адрес активистов ОНФ, направлены обращения в органы исполнительной и муниципальной власти, контрольно-надзорные ведомства. К сожалению, решить всё и сразу не получается. Но все эти проблемы остаются у нас на контроле, и мы будем работать над ними уже в этом году».

В региональном штабе пояснили, что на контроле активистов ОНФ остаются проблемы жителей домов по улице Якуба Коласа в Уфе. По мнению общественников, дома, построенные по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, не отвечают установленным санитарным и техническим правилам и нормам.