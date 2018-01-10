Путин отменил понятие «жилье экономкласса» Фото: happymodern.ru Путин отменил понятие «жилье экономкласса» Фото: happymodern.ru

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Президент России Владимир Путин подписал закон о замене термина «жилье экономкласса» на «стандартное жилье». Об этом сообщается на сайте Кремля. От термина «жилье экономкласса» предложил отказаться первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов в марте прошлого года, напоминают федеральные СМИ.

«Нужно отказаться. Что значит экономического класса? Оно стандартное», — говорил он. В июне 2016 года во время осмотра строящегося дома в Казани Игорь Шувалов заметил: «Нам показали сегодня квартиры 20 кв. м. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья».

Изменения вносятся в закон «О содействии развитию жилищного строительства». Помимо отмены понятия «жилье экономкласса» в законе устанавливается порядок проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных участков Единого института развития в жилищной сфере, передаче его земельных участков в аренду или безвозмездное пользование. Единый институт развития в жилищной сфере создан правительством на базе АИЖК в 2015 году для развития ипотечного рынка, создания механизмов финансирования и реализации жилищного строительства.