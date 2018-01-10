В Башкирии возбуждено два уголовных дела по факту невыплаты зарплаты Фото: Андрей Старостин В Башкирии возбуждено два уголовных дела по факту невыплаты зарплаты Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Следственный комитет России по Башкортостану возбудил два уголовных дела по факту невыплаты заработной платы работникам.

По версии следствия, с марта по декабрь 2017 года руководство ООО «ГПА-Башнефтестройналадка», зная о задолженности перед работниками, не выплатило им более 250 тысяч рублей заработной платы. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Аналогичное уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего директора благовещенского ООО «Эко-Логистик». С июля по сентябрь прошлого года руководство предприятия не выплатило зарплату уволенному водителю в размере более 14 тысяч рублей.

Несмотря на погашение задолженности перед работником в октябре 2017 года, расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Следственный комитет принципиально относится ко всем нарушениям трудового законодательства в вопросах невыплаты заработной платы и будет принимать самые действенные меры в отношении должников, невзирая на размер задолженности и финансовое состояние предприятия, подчеркнули в ведомстве.