УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Предпринимателем Башкортостана был зарегистрирован товарный знак «Кущтанащ», под которым он собирается выпускать продукты питания. Некоторые представители общественности республики отмечают, что название «кущтанащ» не отвечает нормам литературного башкирского языка, звучит по-татарски, а по-башкирски должно быть «кустэнэс».

«Все товарные знаки регистрируются в Москве. Это не на татарском и не на башкирском языках, а стилизованная транслитерация на русский язык. Я написал в заявке, что это стилизация слова», — говорит обладатель товарного знака Андрей Таюсов.

Научный руководитель Института истории, языка и литературы УНЦ РАН, доктор филологических наук Фирдаус Хисамитдинова против такого написания бренда.

«Если мы в Башкортостане создаем товарный знак, он должен быть на башкирском языке, подчиняться нормам литературного башкирского языка. Если это буквы башкирского алфавита, которые отсутствуют в русском языке, допускается их изменение, но в данном случае и в башкирском, и в русском языках звук «с» есть, поэтому должно быть «кустэнэс», — уверена ученый.

«Это название отражает не столько особенности татарского языка, сколько северо-западного диалекта башкирского языка, и, собственно, то представление о тюркском языке, которое есть в Уфе. Можно привести в пример заведения питания «Нэнэйка» и «Картатай» — обоих слов нет в обоих литературных языках, но именно они как раз очень ярко маркируют население Башкортостана. Поэтому ничего страшного нет в том, что товарный знак зарегистрировали именно так», — считает кандидат филологических наук, преподаватель БашГУ Искандер Саитбатталов.

Как ответили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), при регистрации товарных знаков специальной проверки слов не проводится, так как это может быть несуществующее ни в одном языке фантазийное слово. Ограничения существуют только, если название описывает определенный товар или услугу, или если это название определенного географического объекта.