В Башкирии ожидается 27-градусный мороз Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии ожидается 27-градусный мороз Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии ожидается 27-градусный мороз. По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже в ближайшие выходные умеренно морозная погода сменится морозной.

На текущей неделе в тыловой части циклона в большинстве районов республики будет идти небольшой снег.

10 января температура воздуха днем составит -7, -12 градусов. 11 января ночью синоптики обещают -9, -14, при прояснениях -17, -22 градуса, в дневные часы -8, -13 градусов.12 января ночью прогнозируется -15, -20, при прояснении до 27 градусов мороза, днем будет -13, -18, по северу до -23 градусов.

По сведениям Гидрометцентра России, в первой декаде января на территории Республики Башкортостан среднесуточная температура воздуха ожидается на 2-5 градусов выше нормы.