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УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Африканец проводит каникулы в школьном лагере «Тимербатыр» Бурзянского района Башкирии. Он подрабатывает здесь вожатым.

Фарук Ибрагим — не студент из Уфы, он приехал из Африки (Гана). Основная работа 26-летнего мужчины — золотодобытчик. В детском робототехническом лагере он стал вожатым через фирму обмена волонтерами «Aisec». Благодаря носителю языка дети обучаются английскому.

«Фарук не знает русского языка, снег увидел в первый раз, не мерзнет, любит футбол, мусульманин, не женат. Здесь ему нравится, он уже пытается разговаривать на башкирском», — рассказал директор директор школы с. Абдулмамбетово Инсур Утебаев.

Это уже не первый случай стажировки иностранцев в лагере «Тимербатыр». Летом здесь работал 19-летний студент-индус Бхавеш. Он вместе с детьми пел башкирскую песню о Салавате.

Школа с. Абдулмамбетово Бурзянского района известна также тем, что в школьной мастерской предприимчивые жители производят деревянные сувениры в виде бурзянских топоров. Продукция пользуется большим спросом.