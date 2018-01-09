УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Инвалид из Бурзянского района Башкортостана Амир Хабибуллин нашел свою «вторую половинку» в интернете. После случайного знакомства в интернете влюбленные начали новую жизнь. С тех пор, уже четыре года, Екатерина и Амир Хабибуллины счастливы в браке. Трогательную историю нашли и рассказали корреспонденты телеканала БСТ.

Екатерина — уроженка Украины, позже переехавшая в Амурскую область, инвалид третьей группы. Познакомилась в соцсетях с жителем села Старосубхангулово, инвалидом первой группы, и оценила его душевные качества: скромный, галантный, добрый.

«Когда по skype общались, один раз к ней пришла ее сестра Лариса. Когда зашел разговор о том, что мы собираемся вместе жить, Катя о себе рассказывала, я о себе, я воспользовался моментом и попросил у ее сестры руки Кати», — рассказывает Амир Хабибуллин.

Ответив взаимностью на предложение руки и сердца, Екатерина за пять дней преодолела более 5 тысяч километров пути в бурзянскую глушь — село Старосубхангулово. Вместе они начали бороться со всеми трудностями.

«Он год не мылся. Вот я в первый день приехала, он пошел и принес цинковую ванну. Мы нагрели воды и умыли его. И вот он до сих пор помнит эту воду и эту ванну. Она у нас до сих пор хранится, хотя уже в доме есть душевая кабина», — вспоминает женщина.

За годы, прожитые вместе, Екатерина вдохнула новую жизнь в супруга. Они полностью отремонтировали старое жилье, сделали пристрой, перенесли удобства в дом. Амир бросил пить, стал религиозным: пять раз в день читает намаз. За знакомство с Катей он не устает благодарить в молитвах Аллаха и своих друзей, которые когда-то подарили одинокому мужчине ноутбук.

Екатерина говорит, что природа Башкортостана в чем-то схожа с дальневосточной: те же леса, те же медведи. Но именно здесь она смогла найти то, что так долго искала, – любовь.