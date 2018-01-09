Уфимец будет продавать продукты под брендом «Кущтанащ» Фото: автор Уфимец будет продавать продукты под брендом «Кущтанащ» Фото: автор

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфимец будет продавать продукты под брендом «Кущтанащ». С башкирского и татарского языков слово можно перевести как «гостинец», которым по национальной традиции принято одаривать либо хозяев дома, либо давать с собой уходящим гостям.

Собственный торговый знак зарегистрировал руководитель республиканского центра защиты интеллектуальной собственности Андрей Таюсов. Среди продуктов питания, которые появятся на прилавках магазинов с названием «Кущтанащ», — мед, кулинария, молочная продукция, кумыс. Дизайн пока не разработан, возможно, под разную продукцию будет свой дизайн в общей стилистике бренда.

«Идея пришла сама собой, просчитывал варианты изготовления разных товаров, попутно и придумал бренд, — рассказал агентству «Башинформ» владелец знака. — Начать продвигать думаю с нашей республики и соседних регионов, где слово, возможно, будет более менее знакомо. Сейчас как раз ищу инвесторов. Про экспорт за границу пока не думал, так как пока неизвестно, насколько воспринимаем будет мой бренд. Думаю, даже в России в целом мой бренд будет восприниматься как имя собственное, и нужно будет приложить много усилий, чтобы его продвинуть».