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В 2018 году в потребительской корзине станет больше мяса и рыбы

ОБЩЕСТВО

В 2018 году в потребительской корзине станет больше мяса и рыбы Фото: Олег Яровиков

В 2018 году в потребительской корзине станет больше мяса и рыбы Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В потребительскую корзину необходимо внести больше мясных и рыбных продуктов. Такое мнение высказал министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин, сообщают «Известия».

По словам главы ведомства, потребительская корзина нуждается в пересмотре, поскольку качественный состав набора продуктов питания в ней отстает от норм здорового питания, утвержденных Минздравом в 2016 году.

«В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины», — цитирует министра издание.

Потребительская корзина — это минимальный набор товаров и услуг, необходимый для жизни трудоспособного человека, пенсионера и ребенка. Согласно действующим нормам, за 30 дней россиянин трудоспособного возраста съедает минимум 10,5 кг хлебных продуктов, макарон и круп, 8,4 кг картофеля, 14,6 кг овощей и фруктов, 2 кг сахара и кондитерских изделий, около 5 кг мяса и мясопродуктов, 0,5 кг рыбы.

Теги: потребительская корзина
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