В Башкирии впервые проводится республиканский конкурс социальных видеороликов «Наше сообщество»
В Башкирии впервые проводится республиканский конкурс социальных видеороликов «Наше сообщество» Фото: Олег Яровиков
В Башкирии впервые проводится республиканский конкурс социальных видеороликов «Наше сообщество» Фото: Олег Яровиков
УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии стартовал I республиканский конкурс социальных видеороликов «Наше сообщество». Заявки на участие принимаются до 19 февраля в Общественной палате республики.
Темы конкурса:
«Экология» — привлечение внимания общества к вопросам экологического развития страны, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности;
«Территория моего развития» — мотивация населения для участия в развитии домовых сообществ;
«Добровольчество на местах» — деятельность по развитию волонтерства и добровольчества;
«В объективе семейные ценности» — рассказы о семейных традициях, преемственности семьи, родительской славе.
В конкурсе могут принять участие средства массовой информации, общественные организации и общественные советы: отдельные авторы, творческие коллективы, физические и юридические лица.
Чествование победителей творческого соревнования пройдет в Уфе в рамках Форума активных граждан «Сообщество» в апреле этого года.