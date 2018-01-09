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В Башкирии впервые проводится республиканский конкурс социальных видеороликов «Наше сообщество»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии впервые проводится республиканский конкурс социальных видеороликов «Наше сообщество» Фото: Олег Яровиков

В Башкирии впервые проводится республиканский конкурс социальных видеороликов «Наше сообщество» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии стартовал I республиканский конкурс социальных видеороликов «Наше сообщество». Заявки на участие принимаются до 19 февраля в Общественной палате республики.

Темы конкурса:

«Экология» — привлечение внимания общества к вопросам экологического развития страны, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности;

«Территория моего развития» — мотивация населения для участия в развитии домовых сообществ;

«Добровольчество на местах» — деятельность по развитию волонтерства и добровольчества;

«В объективе семейные ценности» — рассказы о семейных традициях, преемственности семьи, родительской славе.

В конкурсе могут принять участие средства массовой информации, общественные организации и общественные советы: отдельные авторы, творческие коллективы, физические и юридические лица.

Чествование победителей творческого соревнования пройдет в Уфе в рамках Форума активных граждан «Сообщество» в апреле этого года.

Теги: НКО, конкурс
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