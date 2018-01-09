В Башкирии Республиканский перинатальный центр возглавил первый замминистра регионального Минздрава Фото: Олег Яровиков В Башкирии Республиканский перинатальный центр возглавил первый замминистра регионального Минздрава Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе главным врачом Республиканского перинатального центра, который 1 января 2018 года объединили с уфимским родильным домом №4, назначен первый заместитель министра здравоохранения РБ Назир Мингазов.

Напомним, глава Башкортостана Рустэм Хамитов на встрече с представителями региональных и муниципальных СМИ отметил, что в республике не решена в должном объёме задача снижения младенческой смертности и смертности детей в возрасте до года.

«По этому показателю, в силу прежде всего субъективных причин, мы оказались в шестом десятке регионов, — привел данные Рустэм Хамитов. — Надеюсь, что новый руководитель сумеет организовать работу должным образом, начиная с того, чтобы разобраться в причинах возникшей ситуации, и заканчивая при необходимости административными мерами».

Справка. Назир Насилевич Мингазов родился 26 октября 1970 года в Чишмах. В 1993 году окончил лечебный факультет Башкирского медицинского института (ныне БГМУ). С 2005 по 2006 год получил образование в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по профилю «Экономика и управление предприятием».

Трудовую деятельность начал в Белебее акушером-гинекологом в роддоме, затем в центральной городской больнице. Был заведующим гинекологическим отделением, заместителем главного врача по организационно-методической работе Белебеевской ЦГБ.

С 2000 года работал врачом акушером-гинекологом женской консультации Таймырского территориального медицинского отделения в городе Дудинка. С 2002 по 2006 год — главный врач Таймырского роддома. Затем до 2008 года занимал должность начальника Управления здравоохранения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

В 2008 году продолжил практику в Башкортостане акушером-гинекологом уфимской женской консультации №1. В 2009-2010 годах — главный специалист городского управления здравоохранения.

С 2011 года в Министерстве здравоохранения РБ возглавлял отдел охраны здоровья и материнства. С 2013 по 2016 год — заведующий отделом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Департамента социальной политики Правительства РБ. С декабря 2016 года до настоящего момента был первым заместителем министра здравоохранения РБ.

Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации».