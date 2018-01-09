Диспансеризация-2018: кто может пройти бесплатное комплексное обследование? Фото: Олег Яровиков Диспансеризация-2018: кто может пройти бесплатное комплексное обследование? Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Диспансеризацию в 2018 году смогут пройти граждане России, рожденные в следующие годы: 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997.

Бесплатное комплексное медицинское обследование проводится для граждан в возрасте от 18 лет и старше, в независимости от того, работает (учится) человек или нет. Цель этой услуги — выявление заболеваний на ранних стадиях или факторов риска, которые являются основными причинами инвалидности и преждевременной смертности населения страны.

Диспансеризацию, которая проводится раз в три года, можно пройти в поликлинике по месту прописки (или по месту прикрепления) при предъявлении паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Для этого необходимо обратиться за информацией в регистратуру поликлиники.

Диспансеризацию проводят в два этапа. Первый — обследование, объем которого зависит от возраста, после чего участковый терапевт подведет итоги первого этапа. Если по его результатам выявлено хотя бы подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий сердечно-сосудистый риск, участковый направляет проходившего обследование на второй этап диспансеризации.

В частности, пациенту назначается дополнительное обследование — в зависимости от возраста и пола определяется перечень специалистов, лабораторных и диагностических процедур.