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Из-за обильного снегопада в Башкирии водителей призвали не покидать населенные пункты

ОБЩЕСТВО

Из-за обильного снегопада в Башкирии водителей призвали не покидать населенные пункты Фото: УГИБДД МВД по РБ

Из-за обильного снегопада в Башкирии водителей призвали не покидать населенные пункты Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 8 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Управление ГИБДД МВД по Башкирии призвало водителей из-за обильного снегопада не покидать пределы населенных пунктов без острой необходимости.

Сегодня на дорогах местами ограничена видимость, наблюдаются снежные заносы. Следует быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывая о безопасной дистанции между автомобилями, напомнили в Управлении.

В случае возникновения внештатных ситуаций на дорогах следует обратиться к сотрудникам ГИБДД или позвонить в дежурную часть по телефонам: 8(347)237-02-02, 235-84-02, 233-27-31.

Теги: погода, снег, ГИБДД
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