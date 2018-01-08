Если во дворах не чистят снег: куда позвонить уфимцам
Если во дворах не чистят снег: куда позвонить уфимцам Фото: Олег Яровиков
Если во дворах не чистят снег: куда позвонить уфимцам Фото: Олег Яровиков
УФА, 8 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Уфимцам предложили сообщать об опасных участках наледи, снежных накатах или заблокированном выезде со двора из-за снега. Все, что для этого требуется — позвонить в диспетчерские УЖХ районов Уфы по следующим телефонам:
УЖХ Демского района: 281-22-30, 293-70-61;
Трест жилищного хозяйства Ленинского района: 293-56-40, 251-68-60;
УЖХ Кировского района: 293-11-00, 256-36-88;
УЖХ Советского района: 223-12-42, 223-87-75;
УЖХ Октябрьского района: 292-73-00, 235-66-95;
УЖХ Орджоникидзевского района: 226-94-40, 260-52-67;
УЖХ Калининского района: 293-35-11, 238-65-11;
Центральная диспетчерская УЖХ Уфы: 235-48-00, 235-95-35.
В любой непредвиденной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, следует обращаться по единому номеру городской Службы спасения – 112.