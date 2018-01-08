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8 января Понедельник

Уфа   °

Если во дворах не чистят снег: куда позвонить уфимцам

ОБЩЕСТВО

Если во дворах не чистят снег: куда позвонить уфимцам Фото: Олег Яровиков

Если во дворах не чистят снег: куда позвонить уфимцам Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уфимцам предложили сообщать об опасных участках наледи, снежных накатах или заблокированном выезде со двора из-за снега. Все, что для этого требуется — позвонить в диспетчерские УЖХ районов Уфы по следующим телефонам:

УЖХ Демского района: 281-22-30, 293-70-61;

Трест жилищного хозяйства Ленинского района: 293-56-40, 251-68-60;

УЖХ Кировского района: 293-11-00, 256-36-88;

УЖХ Советского района: 223-12-42, 223-87-75;

УЖХ Октябрьского района: 292-73-00, 235-66-95;

УЖХ Орджоникидзевского района: 226-94-40, 260-52-67;

УЖХ Калининского района: 293-35-11, 238-65-11;

Центральная диспетчерская УЖХ Уфы: 235-48-00, 235-95-35.

В любой непредвиденной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, следует обращаться по единому номеру городской Службы спасения – 112.

Теги: ЖКХ, уборка снега
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