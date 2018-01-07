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8 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии пропавшие сестры Рамазановы вернулись домой

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пропавшие сестры Рамазановы вернулись домой Фото: соцсети

В Башкирии пропавшие сестры Рамазановы вернулись домой Фото: соцсети

УФА, 7 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии пропавшие сестры Рамазановы вернулись домой. Напомним, 17-летняя Карина и 14-летняя Аделина из города Давлеканово ушли из дома 3 января. Родные забили тревогу, полиция объявила девочек в розыск.

Как рассказали агентству приятельницы девочек, сегодня сестры нашлись сами. Все это время они находились здесь же, в родном городе, а ночевали у подруги.

Теги: поиск пропавших
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