В Башкирии пропавшие сестры Рамазановы вернулись домой
В Башкирии пропавшие сестры Рамазановы вернулись домой Фото: соцсети
В Башкирии пропавшие сестры Рамазановы вернулись домой Фото: соцсети
УФА, 7 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии пропавшие сестры Рамазановы вернулись домой. Напомним, 17-летняя Карина и 14-летняя Аделина из города Давлеканово ушли из дома 3 января. Родные забили тревогу, полиция объявила девочек в розыск.
Как рассказали агентству приятельницы девочек, сегодня сестры нашлись сами. Все это время они находились здесь же, в родном городе, а ночевали у подруги.