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Уфа   °

Рождественские купания в Уфе: заплывы Деда Мороза и Снегурочки, а также игра в шахматы прямо в ледяной воде

ОБЩЕСТВО

Рождественские купания в Уфе: заплывы Деда Мороза и Снегурочки, а также игра в шахматы прямо в ледяной воде

Фото: https://vk.com/morgi_ufa

Рождественские купания в Уфе: заплывы Деда Мороза и Снегурочки, а также игра в шахматы прямо в ледяной воде

Фото: https://vk.com/morgi_ufa

УФА, 7 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в уфимском парке Якутова, на озере Солдатское прошли традиционные рождественские купания. Праздник Рождества нырянием в прорубь отметили уфимские моржи.

Среди них были замечены любители зимнего плавания в костюмированных нарядах — российские Дед Мороз со Снегурочкой, башкирский Кыш Бабай и американский Санта Клаус. Необычным явлением для пришедших сюда горожан стала игра в шахматы прямо в ледяной воде. Отметим, что в Уфе сегодня было не так морозно, — 5 градусов.

«Ледяная вода — фактор природы, и она помогает в жизни добиваться больших успехов», — считает руководитель Федерации зимнего плавания и закаливания Уфы Александр Пенкин.

Уфимский клуб зимнего плавания проводит купания в озере Солдатское три раза в неделю. В марте здесь пройдет суточный марафон — более 200 моржей будут по очереди плавать в озере 24 часа.

Теги: рождественские купания, моржи
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