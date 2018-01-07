Рождественские купания в Уфе: заплывы Деда Мороза и Снегурочки, а также игра в шахматы прямо в ледяной воде Фото: https://vk.com/morgi_ufa







Рождественские купания в Уфе: заплывы Деда Мороза и Снегурочки, а также игра в шахматы прямо в ледяной воде Фото: https://vk.com/morgi_ufa

УФА, 7 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в уфимском парке Якутова, на озере Солдатское прошли традиционные рождественские купания. Праздник Рождества нырянием в прорубь отметили уфимские моржи.

Среди них были замечены любители зимнего плавания в костюмированных нарядах — российские Дед Мороз со Снегурочкой, башкирский Кыш Бабай и американский Санта Клаус. Необычным явлением для пришедших сюда горожан стала игра в шахматы прямо в ледяной воде. Отметим, что в Уфе сегодня было не так морозно, — 5 градусов.

«Ледяная вода — фактор природы, и она помогает в жизни добиваться больших успехов», — считает руководитель Федерации зимнего плавания и закаливания Уфы Александр Пенкин.

Уфимский клуб зимнего плавания проводит купания в озере Солдатское три раза в неделю. В марте здесь пройдет суточный марафон — более 200 моржей будут по очереди плавать в озере 24 часа.