Владимир Путин подписал инициированный парламентом Башкортостана закон по борьбе с теневой занятостью Фото: ИА «Башинформ» Владимир Путин подписал инициированный парламентом Башкортостана закон по борьбе с теневой занятостью Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 янв 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации», который был принят Государственной Думой 15 декабря 2017 года и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. Законодательная инициатива была внесена Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан.

Закон расширяет перечень оснований для проведения внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства. С принятием нового закона к таким основаниям дополнительно отнесены поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти и местного самоуправления, профсоюзов, средств массовой информации о фактах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего его оформления или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

«С инициативой принятия данного закона мы обратились в Государственную Думу в связи с тем, что круг оснований для проверки работодателей со стороны трудовой инспекции ранее был весьма ограничен, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Недобросовестные работодатели пользовались этим. В частности, принимали людей на работу без оформления трудовых отношений, гарантирующих пенсию по старости, оплату больничных, страхование от несчастных случаев и иные виды социального обеспечения. Это явление особенно было распространено в 1990-е годы. В последние годы пошла новая его волна. Для защиты прав трудящихся мы и вышли с соответствующей законодательной инициативой в Государственную Думу. Законопроект был оперативно рассмотрен и получил единогласную поддержку обеих палат российского парламента. Глава государства также оказался солидарен с нами в данном вопросе. В новом законе заинтересованы все регионы страны».