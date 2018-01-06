На Рождество в Башкирии сохранится умеренно морозная погода Фото: ИА «Башинформ» На Рождество в Башкирии сохранится умеренно морозная погода Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На рождественские праздники в Башкортостане сохранится умеренно морозная погода без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 6 января, по республике возможно усиление ветра, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Днем столбики термометров покажут -7,-12 градусов, местами до -17. Ночью местами по республике температура воздуха может опустится от -14 до -29 градусов.

В воскресенье, 7 января, ожидается небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. В дневные часы морозы отступят, температура воздуха составит -3,-8 градусов. Ночью местами возможно понижение температуры от -12 до -23 градусов.