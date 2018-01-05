В новогодние каникулы волонтеры провели с детьми уфимского приюта игры-лото Фото: Екатерина Савельева





В новогодние каникулы волонтеры провели с детьми уфимского приюта игры-лото Фото: Екатерина Савельева

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В четверг, 4 января, в уфимском Городском социальном приюте для детей и подростков волонтеры регионального общественного молодежного добровольческого движения «Вместе» провели с воспитанниками приюта три игры-лото. Первая из них называлась «Достопримечательности Уфы», вторая — «Истоки Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова», третья — «Природные достопримечательности Башкортостана». Руководителем проекта «Настольные игры о Родине» для детей, взрослых и лиц, имеющих нарушение зрения, является доцент Башкирского педагогического университета им. М. Акмуллы Екатерина Савельева.

«Лото предоставляет детям возможность знакомства с культурными и историческими ценностями России и Башкортостана при равном обеспечении доступа к играм лиц с нарушениями зрения. Проект был поддержан Фондом Президентских грантов по направлению «Развитие институтов гражданского общества». Цель мероприятия — обучение играм-лото воспитанников приютов», — рассказала Екатерина Савельева.

В акции приняло участие 40 воспитанников приюта.

«Мы познакомили детей с правилами игр, с изображениями на карточках. Играя в лото, дети узнали много достопримечательностей. Также для детей через игру была предоставлена возможность приобрести опыт получения информации через тактильные ощущения, потому что мы предлагали карточки с рельефно-графическими изображениями достопримечательностей. Дети закрывали глаза специальными очками и отгадывали их на ощупь. С помощью таких специальных карточек хорошо видящие люди лучше начинают понимать проблемы лиц с нарушением зрения. Также дети выполнили творческие задания, написали стихи и нарисовали рисунки. По завершении игры проводилось обсуждение», — поделилась волонтер Регина Гареева.