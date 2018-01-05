В Башкирии на реке замерзают лебеди Фото: группа Салават навсегда, Vk В Башкирии на реке замерзают лебеди Фото: группа Салават навсегда, Vk

УФА, 5 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на реке Белой за микрорайоном Желанный города Салават замерзает семья из пяти лебедей. В соцсети размещен призыв помочь птицам пережить губительные для них морозы, прогнозируемые в республике.

«Кормите птиц, пока не найдется возможность их поймать и перевезти в теплое место, — написано в сообществе. – Лебедей можно кормить белым хлебом, протертой на крупной терке капустой и морковью. В морозы птицы страдают от обезвоживания, если есть возможность, ставьте им несколько раз в день емкости с теплой водой».

Отмечается, что еду следует оставлять на берегу водоема.