Рустэм Хамитов подписал Указ о грантах в области сохранения и развития государственных и родных языков Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о грантах в области сохранения и развития государственных и родных языков Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 4 янв 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня руководитель региона Рустэм Хамитов подписал Указ об учреждении грантов Главы Республики Башкортостан, направленных на сохранение и развитие государственных языков и языков народов республики.

Документ подписан в целях сохранения, пропаганды и развития государственных языков и языков народов Башкортостана.

В соответствии с Указом с 1 января 2018 года учреждены ежегодно выделяемые гранты Главы республики в размере 50 млн рублей на поддержку инициатив организаций культуры, образования, науки, средств массовой информации, спорта и молодёжной политики, общественных организаций по сохранению и развития государственных языков Башкортостана, родных языков народов, проживающих в республике, а также башкирского языка за пределами региона.

Правительству Башкортостана поручено определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией Указа.

Напомним, что в сентябре Глава республики подписал Указ о мерах по развитию государственных языков и языков народов республики. В соответствии с этим документом, в частности, предлагалось учредить соответствующие гранты Главы Башкортостана, создать Фонд по сохранению и развитию башкирского языка, а также разработать и утвердить государственную программу в этой сфере.