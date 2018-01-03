УФА, 3 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Сочи на 29-й Международный фестиваль КВН от Башкирской открытой лиги КВН завтра отправятся две команды: Сборная башкирской лиги и «БашДрайв».

Сборная башкирской лиги состоит из чемпионов разных лет БОЛ. Ребята участвовали в Сочинском фестивале в 2017 году и получили рейтинг. Также команда стала чемпионом Региональной лиги Международного союза КВН «Уфа», ездила по приглашению чемпионов Высшей лиги команды «Азия микс» в Кыргызстан на «Летний кубок — 2017» лиги Ала-тоо.

Команда «БашДрайв» составлена из действующих игроков Башкирской лиги, играла в Финале Высшей лиги РБ, в Сочи они едут впервые. Эта команда также играла на фестивалях в Казахстане.

«Сочинский фестиваль — это крутое мероприятие, важное событие для всех квнщиков. Верю, что наши команды проявят свои лучшие качества и добьются хорошего результата. Болейте за нас!» — говорит председатель «Башкирской открытой лиги КВН» Урал Каримов.