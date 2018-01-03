УФА, 3 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане подвели итоги реализации приоритетного проекта по формированию современной городской среды в 2017 году. О результатах работы было доложено на заключительном заседании межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Республике Башкортостан.

На сегодняшний день все предусмотренные работы завершены. Кроме того, по итогам экономии, полученной при проведении конкурсных процедур, количество дворов увеличилось с 354 до 416 с охватом почти 700 многоквартирных домов, общественных территорий с 35 до 37. За счет экономии муниципалитетам удалось выполнить асфальтировку дополнительных объектов, а 12 дворов получили дополнительное детское и спортивное оборудование. На благоустроенных территориях появились современные детские игровые комплексы, спортивные площадки. Проведены работы по освещению улиц, устройству автомобильных стоянок, въездных площадок отдыха, контейнерных площадок и сквера.

Касаясь реализации приоритетного проекта в 2018-2022 годах, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Сергей Афонин отметил, что постановлением Правительства РФ приняты изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусматривающие проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах в рамках реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.