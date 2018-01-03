В 2017 году в Башкирии улучшилась ситуация с лесовосстановлением и незаконными рубками Фото: Олег Яровиков В 2017 году в Башкирии улучшилась ситуация с лесовосстановлением и незаконными рубками Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В 2017 году в Башкирии улучшилась ситуация с лесовосстановлением и незаконными рубками.

По данным на начало декабря 2017 года, искусственное лесовосстановление проведено на площади более 7 тыс. га или 104% из установленного объема. Арендаторы лесных участков выполнили посадку леса на площади более 4,0 тыс. га, что составляет 108% от установленного государственной программой показателя. Государственное задание по подготовке почвы под лесные культуры будущего года выполнено на 100%.

В 2017 году площадь, пройденная лесными пожарами, составила 354,5 га (по сравнению с 2016 годом количество лесных пожаров уменьшилось почти в 4 раза). В тушении лесных пожаров было задействовано 637 человек и 178 единиц техники. Населенные пункты и объекты экономики республики от лесных пожаров не пострадали. Из 38 лесных пожаров, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона, 31 возник по вине населения в результате неосторожного обращения с огнем. В трех случаях причинами стали сельскохозяйственные палы.

За 11 месяцев 2017 года сокращение незаконных рубок в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составило 7%.