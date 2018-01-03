УФА, 3 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Сибае простились с заслуженным учителем России и Башкортостана, почетным гражданином г. Сибая Хуснитдином Хамитовым. Он скончался на 85-м году жизни 2 января 2018 года. Прощание прошло в Сибайском педагогическом колледже.

Хуснитдин Хайбуллович Хамитов родился 16 марта 1933 года в д. Бахтигареево Баймакского района. После окончания в 1951 году Темясовского педагогического училища, был направлен учителем начальных классов Верхне-Галеевской школы Матраевского района. В 1953-1955 годах служил в рядах Советской Армии. С 1955 года его трудовая и педагогическая деятельность была связана с г. Сибай. Работал руководителем военной подготовки в школе №1, заместителем директора Сибайской школы-интерната, инспектором городского отдела народного образования. В 1964 году Х.Х. Хамитов назначается заведующим ГорОНО. Он внес огромный вклад в развитие системы образования г. Сибай, большое внимание уделял подбору педагогических кадров, повышению квалификации учителей, строительству новых школ и учреждений дошкольного образования.

В 1972 году Х.Х. Хамитов стал директором Сибайского педагогического училища. Учебным заведением, которое стало настоящей кузницей кадров для Башкирского Зауралья, Хуснутдин Хайбуллович руководил в течение 26 лет. Его стараниями в 1973 году было открыто отделение обслуживающего труда, в 1981 году – воспитателей дошкольных учреждений, в 1990 году – учителей физической культуры и изобразительного искусства, в 1993 году – иностранного языка и музыки.

В 1998 – 2008 годах Х.Х. Хамитов занимал должность заместителя декана естественно-технического факультета Сибайского института БГУ.

В Сибае Хуснитдина Хайбулловича Хамитова знали как инициативного, преданного своему делу человека, педагога с большой буквы, наставника и мудрого учителя. За успехи в работе он многократно отмечался высокими государственными наградами, являлся кавалером ордена «Знак Почета», удостоился медали «Ветеран труда», знака «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник образования РБ», «Лучший работник физической культуры РБ», Почетной грамоты Президиума Верховного Совета РБ, стал Лауреатом Республиканского конкурса «Директор года».

Хуснитдин Хайбуллович Хамитов прожил яркую, насыщенную жизнь, оставив заметный след после себя. Светлая память о нем надолго сохранится в наших сердцах, говорится в некрологе администрации г. Сибая.