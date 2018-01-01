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1 января Понедельник

Уфа   °

Каждый уфимец может стать Дедом Морозом и принять участие в лыжном забеге

ОБЩЕСТВО

Каждый уфимец может стать Дедом Морозом и принять участие в лыжном забеге Фото: из открытых источников

Каждый уфимец может стать Дедом Морозом и принять участие в лыжном забеге Фото: из открытых источников

УФА, 1 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В преддверии рождества, 6 января, в Уфе пройдет забег «Дедов Морозов» на лыжах. Принять в нем участие и примерить на себя образ главного новогоднего волшебника может каждый уфимец не зависимо от уровня подготовки и места проживания. Организаторы мероприятия подготовили более 50 костюмов.

Традиционная вечерняя «Рождественская гонка» состоится в Демском районе на лыжной трассе лесопарковой зоны «Баланово» (ул.Гатчинская, 1, ориентир мечеть «Мадина»).

В администрации района уточнили, предварительной регистрации на мероприятие не нужно. Начало в 16.00.

Теги: праздники, новый год
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