Хулиганы разгромили ледовый городок в Уфе Фото: пресс-служба администрации Уфы



Хулиганы разгромили ледовый городок в Уфе Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 1 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Неизвестные хулиганы разгромили новогодний ледовый городок в микрорайоне Шакша в Уфе. Разрушенные горки и фигуры жители обнаружили утром 1 января.

Злоумышленники лишили таким образом детей, живущих здесь, площадки для прогулок и досуга, катаний на ледовых горках в праздничные дни.

По данному факту составлены соответствующие протоколы, на данный момент ситуацией занимаются правоохранительные органы. Виновных накажут. Согласно статье 214 УК РФ, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.