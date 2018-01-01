Что ждет жителей Башкирии в 2018 году: выплаты детских пособий, рост акцизов на бензин, налоговая амнистия и многое другое Фото: ИА «Башинформ» Что ждет жителей Башкирии в 2018 году: выплаты детских пособий, рост акцизов на бензин, налоговая амнистия и многое другое Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С сегодняшнего дня в России начнут действовать новые нормы и законы. Нововведения коснутся разных сфер жизни. В первую очередь, это социальная поддержка. С 1 января начинает действовать закон о ежемесячных выплатах за первенца, то есть семьи, в которых родится первый ребенок, могут рассчитывать на новые выплаты. Обязательное условие: доходы каждого члена семьи не должны превышать 1,5 прожиточных минимума. Средний размер пособия по стране в 2018 году составит 10,5 тысяч рублей в месяц. Пособие будет выплачиваться пока ребенку не исполнится 1,5 года.

В наступившем году вступает в силу налоговая амнистия. Долги по налогам, накопившиеся до 1 января 2015 года, спишут. Это касается долгов по имущественным налогам — на землю, недвижимость и транспорт. Индивидуальных предпринимателей освободят от уплаты старых страховых взносов. Также закон освободит пенсионеров, инвалидов и участников войны от земельного налога на участки менее 6 соток.

В 2018 году также упрощается процедура получения налоговых льгот: гражданам больше не нужно собирать множество документов для их получения. Достаточно написать заявление в налоговую, указав в нем реквизиты документов, подтверждающих право на льготу.

С 1 января снижается транспортный налог для дорогих автомобилей. Повышающий коэффициент для расчета транспортного налога с машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей снизится до минимального значения 1,1. В итоге налог на дорогие машины с 2018 года станет меньше на 20-40% в зависимости от ставок, действующих в регионах.

В этом году в стране введен запрет на продажу алкогольных энергетиков крепостью менее 15%, которые содержат тонизирующие вещества. Экспортировать из России в другие страны их будет можно. Еще одна новость: норма ввоза немаркированного алкоголя теперь ограничивается 10 литрами на человека. Нарушителей ждет штраф от 3 до 5 тысяч рублей и конфискация напитков.

В 2018 году акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут дважды — с 1 января и с 1 июля, оба раза на 50 копеек за литр. Соответственно топливо тоже будет дорожать.

Также вырастут цены на сигареты, поднимется оплата жилищно-коммунальных услуг, увеличится налог на имущество.