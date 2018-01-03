В Уфе вышла книга о руководителе, педагоге, политике и общественнике Викторе Резяпове Фото: автор В Уфе вышла книга о руководителе, педагоге, политике и общественнике Викторе Резяпове Фото: автор

УФА, 3 янв 2018. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

В конце декабря 2017 года исполнилось 77 лет Виктору Резяпову – заслуженному учителю профтехобразования России и Башкортостана, Почетному работнику профтехобразования РФ, депутату Верховного Совета РБ XII созыва, уроженцу села Ивановка Давлекановского района.

Ко дню рождения Виктора Семеновича Резяпова, в самый канун нового, 2018 года, в Уфе вышла книга «Моя судьба – в моих делах, в моих друзьях», посвященная жизни и деятельности этой неординарной, выдающейся личности. В первой части книги Виктор Семенович сам рассказывает о нелегком пути, пройденном им за годы жизни, вспоминает свое трудное военное детство, когда ему пришлось подростком трудиться в колхозе, кормить семью. «Мой отец ушел на фронт, когда мне было семь месяцев. Он погиб. Дед умер после войны, в 1948 году. На руках у мамы остались трое сыновей, один другого меньше и полуслепая бабушка», — пишет Виктор Резяпов в рассказе «Без отца». Далее Резяпов вспоминает о тех людях, руководителях, с которыми ему пришлось работать в Давлекановском районе, в Уфе.

Во второй части книги помещены многочисленные публикации в газетах, журналах, посвященные, в основном, уникальному педагогическому опыту и организаторским способностям Резяпова в должности директора среднего профессионально-технического училища № 84 в Уфе. О нем писали такие известные журналисты, как Виктор Шмаков, Алла Докучаева, Юрий Агров, Сергей Спатар, Владимир Мазин, Александр Мамаев, Рустэм Губайдуллин, Эльвира Халикова. В 2002 году писатель Геннадий Баннов опубликовал в седьмом номере журнала «Бельские просторы» большой очерк о Викторе Резяпове, который также приводится в книге. Издание иллюстрировано фотографиями из личного и семейного архива Виктора Резяпова.

На протяжении 40 лет Виктор Резяпов работал на руководящих должностях в системе комсомола, мелиоративных, учебных, производственных организациях республики. Начинал свою трудовую биографию в Давлекановском районе – комбайнером колхоза им. Калинина, учителем, первым секретарем райкома ВЛКСМ, заместителем директора СПТУ, инспектором-организатором Альшеевского колхозно-совхозного управления, начальником ПМК № 9, затем возглавил один из крупнейших трестов Минводхоза России – «Башмелиоводстрой».

Покинув должность директора «Башмелиоводстроя», свою жизнь с 1984 по 2001 годы, Виктор Семенович посвятил делу воспитания и обучения молодежи. Под его началом ПТУ № 84 в Уфе, готовящее кадры для различных отраслей народного хозяйства, было одним из лучших в стране. Неоценимую помощь он оказал в становлении на правильный путь сирот, несовершеннолетних и трудновоспитываемых подростков. Поступить в это ПТУ было так же сложно, как и в вузы – там царил железный порядок. По его личной инициативе и под его руководством хозспособом в училище были построены плавательный бассейн, спортзал, залы атлетической гимнастики, водолечебница.

В 1989 году Виктор Резяпов был делегатом Всесоюзного съезда учителей в Кремле, являлся членом коллегии Минобразования РБ.

На протяжении 10 лет возглавлял Региональное отделение Социал-демократической партии России в РБ, избирался секретарем Центрального правления и членом Политсовета партии.

В 1996 году возглавлял республиканский штаб по выборам Президента России, являясь его доверенным лицом. Виктор Резяпов – участник инаугурации Президента РФ и трижды участник оглашения Послания Президента РФ Федеральному собранию в Кремле. В 1996-1999 годах – советник заместителя руководителя администрации Президента РФ.

С 1963 по 2000 годы избирался депутатом Давлекановского райсовета и Октябрьского районного совета Уфы, Уфимского городского и Верховного советов РБ.

Уйдя на заслуженный отдых, он не успокоился, а решил стать предпринимателем. Вот что пишет в своем очерке о Резяпове «Обожаю тебя, жизнь, обожаю» журналист Алла Докучаева: «В 2002 году в газете «Республика Башкортостан» под рубрикой «Вот это да!», была опубликована заметка. В ней сообщалось, что известный в республике руководитель и педагог Виктор Резяпов сдал на приемную площадку Уфимского мясокомбината двадцать бычков средним весом 590 кг, а осенью обещал поставить еще сорок. В Нагаево, где сейчас живет Виктор Резяпов, и с 1996 года начал строить здесь свой дом, он держит 250 свиней, 600 кур-несушек, пасеку, доход от этого хозяйства как раз и помог ему завершить строительство и обустроить свое загородное жилье так, как задумал…».

Сегодня, помимо предпринимательства, Виктор Резяпов ведет большую общественную работу, является первым заместителем председателя Коллегии гражданских инициатив РБ, председателем Совета ветеранов поселков Нагаево, Зинино и Жилино. Он очень переживает за среднее профессионально-техническое образование, за подготовку рабочих профессий, которым он отдал без малого два десятка лет, и которыми так славилась наша страна в былые годы, а сегодня эта сфера находится в плачевном, по сути, разрушенном состоянии. В послесловии к книге «Прислушайтесь!», Резяпов пишет:

«Депутаты Госдумы приняли новый закон об образовании в РФ, по которому было принято решение о ликвидации всей структуры профессионально-технического образования и ПТУ. Задаю себе вопрос: как может существовать государство, если оно планирует развивать промышленность и сельское хозяйство без квалифицированных молодых рук? Настала пора вернуть прежнюю учебно-производственную базу государству, требуется сделать особый рывок в возрождении ПТУ на современной, более развитой основе. Без этого продвижения вперед в стране не будет».