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1 января Понедельник

Уфа   °

Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Башкирии в первую неделю 2018 года

ОБЩЕСТВО

Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Башкирии в первую неделю 2018 года Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Башкирии в первую неделю 2018 года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии в первую январскую неделю сохранится теплая погода без осадков. Небольшое похолодание синоптики обещают с 4 января.

Сегодня, 1 января, столбики термометров будут держаться на отметке -2,-7 градусов, ветер юго-восточный умеренный, порывы до сильного.

2 и 3 января температура воздуха ночью -6,-11 градусов, днем -4,-9.

Холодать в республике начнет с текущего четверга. Ночью будет от минус 15, а в ночь на Рождество температура воздуха в некоторых районах опустится до минус 21 градуса, но в дневное время суток прогнозируется комфортная температура: от -4 до -11 градусов. Кроме этого, погода во второй половине недели прояснится и выглянет солнышко.

Пешеходам и автолюбителям надо быть внимательными, так как на дорогах — гололедица.

Снег, пусть и небольшой, по прогнозам ожидается на следующей неделе.

Теги: погода
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