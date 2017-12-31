УФА, 31 дек 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Уфе открылось заведение, ориентированное на слабослышащих и глухих людей, сообщает телеканал БСТ. Бар, получивший название «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу», создан по мотивам популярного сериала «Игра престолов». Он стал первым подобным заведением в республике.

Весь персонал бара знает язык жестов, многие и сами являются глухими. Как и нынешним посетителям, сотрудникам бара приходилось переписываться в соцсетях — места, подходящего для общения в «реальном мире» не было.

«Сама изголодалась по общению, — цитирует телеканал соучредителя бара Наталью Шевнину. — Когда открыли это заведение, глухие сразу начали собираться здесь, обрадовались. Они говорят, что здесь так комфортно, уютно».