В части изучения родных языков идёт абсолютно спокойная работа – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана В части изучения родных языков идёт абсолютно спокойная работа – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В интервью РИА Новости Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал о ситуации с изучением родных языков в школах республики и подчеркнул, что власти региона продолжат работу по поддержке языков народов Башкортостана.

По его словам, поводом для протестных выступлений послужила недостаточная работа по разъяснению того, что будет происходить при переходе к добровольности выбора родителями или учениками изучения в школах родных языков.

– Никакого ущемления нашего населения в части изучения родных языков нет. Все возможности есть, – сказал Рустэм Хамитов. – Сейчас, когда прошло уже несколько месяцев с начала учебного года, все увидели, что, наоборот, даже большее количество ребятишек приходят на уроки башкирского языка как государственного, что в школах идёт абсолютно спокойная работа. Поутихли все амбиции и протесты. Иногда, пытаясь как-то взбудоражить общественность, редкие представители разного рода движений стараются активизировать тему, но её актуальность уже иссякла.

Руководитель региона подчеркнул, что и дальше будет проводиться большая работа в части поддержки башкирского и других родных языков республики. Так, в настоящее время в школах Башкортостана, в том числе в воскресных, изучается 14 родных языков. Формируется государственная программа поддержки и развития государственных и родных языков. Создаётся специальный Фонд по сохранению и развитию башкирского языка. Будут вручаться гранты Главы республики, направленные на развитие родных языков. На все эти направления предусмотрен значительный объём финансирования.

– Но главное – не деньги, а предстоящая работа в этом направлении, которая в последнее время в связи с обязательностью обучения языкам, честно говоря, была как-то подзаброшена. Многим казалось, что обязательность даст результат в части знания языков. Это не так. И осеннее напряжение вокруг этой темы заставило пересмотреть взгляды на изучение родных языков, – отметил Рустэм Хамитов. – Стало понятно, что добровольность дает более значимый результат, поскольку ученики с удовольствием ходят на занятия, что методики преподавания надо совершенствовать, что в изучении языка главное – это семья, поддержка культурных потребностей народов, позитивный настрой на получение необходимых знаний.

При этом Глава Башкортостана заявил об опасности политизации языковой темы.

– Уверен, что тема языка, национального самосознания и самоощущения – одна из самых сложных и деликатных. Нельзя политизировать данное направление, идти на поводу людей, которые выступают с крайними заявлениями. Нельзя строить будущее на попытках расколоть общество по языковому вопросу. Это всё очень опасно, – сказал Рустэм Хамитов. – Все эти протесты непосредственно к теме изучения языков отношения не имеют. Это голая политика, и ничего более.