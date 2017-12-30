Рустэм Хамитов: «Нашей республике нет никакой необходимости объединяться с кем-либо» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов: «Нашей республике нет никакой необходимости объединяться с кем-либо» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В интервью РИА Новости Глава Башкортостана Рустэм Хамитов прокомментировал сообщения о возможном объединении регионов в Приволжском федеральном округе. По его словам, это не более чем слухи.

– Я отношусь к этим разговорам как к газетным уткам, фейкам. Это, конечно, несерьёзно. Нет никакой необходимости нашей республике объединяться с кем-либо. Мы седьмые по численности в стране. Если к нам кого-то и присоединят, то это будет мегарегион. Нужны ли такие сверхкрупные территориальные образования в составе России? – сказал Рустэм Хамитов. – Мы – республика, и у нас есть своя миссия. Кстати, Президент Российской Федерации недавно на своей ежегодной пресс-конференции сказал, что все разговоры об объединении – это слухи, и подчеркнул, что пока он, Владимир Владимирович Путин, занимает пост Президента страны, никакого слияния регионов не будет.

Глава республики рассказал, что в годы становления Советской власти уже рассматривался проект создания такого мегарегиона, но так и не был реализован.

– Был исторический пример в 1918 году, когда Лениным и Сталиным принималось решение о создании Башкиро-Татарской Республики. Но этот проект не состоялся. Слишком крупный регион получался! И уже в 1919 году была создана самостоятельная Башкирская Республика, а через год с небольшим после этого была сформирована и Татарская Республика, – рассказал Рустэм Хамитов. – Прошло уже почти 100 лет, и с тех пор никто к этой теме ни разу не возвращался.