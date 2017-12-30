УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе при температуре -25 градусов и ниже закроют движение транспорта по старому Бельскому мосту. Мост через реку Белую в створе ул. Воровского будет полностью закрыт. Причина — ремонт конструкций пролетных строений. При повышении температуры воздуха движение будет возобновлено.

При закрытии движения по мосту через реку Белая можно будет воспользоваться альтернативным выездом из города – Пугачевским мостом или Нагаевским шоссе в сторону автодороги М5 «Урал».

Напомним, Бельский мост был построен в 1956 году. В 2004 году специалистами проведено обследование моста. Выявлено, что мост находится в предаварийном состоянии. В течение последних 13 лет городскими службами проводились регламентные и ремонтные работы, которые позволяли продлить срок службы моста, однако сейчас ремонтный ресурс практически исчерпан, нужны более кардинальные меры.

Очередное обследование моста, проведенное в 2014 году, выявило наличие дефектов, снижающих долговечность конструкций и, как следствие, неудовлетворительное техническое состояние сооружения. В настоящее время на мосту приняты ограничительные меры – действуют ограничения скорости до 20 км/ч и массы транспортных средств – до 10 тонн. Также для безопасности горожан ограничено движение по левой полосе проезжей части мостового перехода.